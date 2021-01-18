В Комстрое рассказали о практике реконструкции старых петербургских школ

Сейчас формируется программа по строительству таких объектов.

Председатель Комитета по строительству Игорь Креславский в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал о реконструкции старых городских школ.

По его словам, в Северной столице реализовали как минимум два крупных подобных проекта – это школы на улице Ольги Форш и на улице Болотной.

Как отметил портал "Строительный Петербург" были снесены здания на 250 учащихся и на месте старых школ построены учреждения на 550 мест. Там также появились бассейны, как в современных школах.

И сейчас формируется программа по строительству таких объектов. То есть это снос старых панельных школ советского периода, и на этом месте уже более крупная, но более современная школа. Игорь Креславский, председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга

В этом году в Петербурге откроется отреставрированная школа, выпускниками которой были Лермонтов и Мусоргский.

Фото: портал "Строительный Петербург"