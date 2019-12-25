Фото: продолжается строительство школы на улице Ольги Форш

Его планируют завершить до конца года.

Здание школы на улице Ольги Форш, 9А, готово на 72%. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Накануне объект осмотрели глава Комитета по строительству Игорь Креславский и управляющий СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" Арзу Фаталиев. На участке идет благоустройство, внутренние отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей. На площадке работают 150 человек и 8 единиц техники.

Школа будет рассчитана на 550 мест. Подрядчик АО "Монолистстрой" должен завершить работы до конца 2022 года. В учреждении будут два бассейна, спортзал, актовый зал.

Игорь Креславский поручил подрядчику достроить объект в срок.

Напомним, что на этом месте была школа №136. Родители ожидали, что в здании проведут капитальный ремонт, но его объявили аварийным. Детей пришлось распределить на время реконструкции по соседним школам.

Фото: комитет по строительству