В Петербурге откроется отреставрированная школа, выпускниками которой были Лермонтов и Мусоргский

В школе смогут учиться 1000 детей. Новая школа откроется еще до заселения первой очереди квартала в 2024 году.

В этом году в Петербурге откроется отреставрированная школа, выпускником которой были русский поэт Михаил Лермонтов, географ и путешественник Петр Семенов-Тян-Шанский, композитор Модест Мусоргский. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В новом жилом квартале на Лермонтовском проспекте, 54 активно идут работы по реконструкции уникальной петербургской школы. Здесь раньше находилось элитное кавалерийское училище Российской империи. Сегодня здание отнесено к объектам культурного наследия и охраняется государством.

В школе смогут учиться 1000 детей. Новая школа откроется еще до заселения первой очереди квартала в 2024 году. Застройщик реконструирует здание и вернет ему первоначальный облик – откроют исторические проемы, восстановят лепные украшения, чугунную парадную лестницу с изящными колоннами, напольную мозаичную плитку и дубовый паркет.

К школе пристроят 25-метровый бассейн, соединенный с основным зданием стеклянным атриумом, внутри которого будет полностью сохраненный исторический фасад. Рядом появится благоустроенная территория с газонами, кустарниками и деревьями. Также в школе предусмотрен кабинет программирования роботов.

На прилегающем участке к общеобразовательной школе девелопер проводит капремонт в начальной школе, где будут учиться ещё почти 300 учеников.

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Фото: портал "Строительный Петербург"