Доходы бюджета Санкт-Петербурга от платной парковки за 9 месяцев превысили 2 млрд рублей

При этом сумма административных штрафов за неоплаченную парковку превысила 1 млрд.

За 9 месяцев 2023 года доходы бюджета Санкт-Петербурга от эксплуатации платной парковки (оплата парковочных сессий, плата за парковочные разрешения и абонементы) составили 2 084 836,3 тыс. рублей. Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Сумма административных штрафов за неоплаченную парковку, предусмотренные статьей 37-2 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за этот же период составила 1 035 367,3 тыс. рублей.

Таким образом объем "штрафных платежей" достиг показателя в 50% от средств, получаемых с добровольных платежей участников системы платной парковки.

Все денежные средства, получаемые от эксплуатации зоны платной парковки в Петербурге, поступают в Управление Федерального казначейства по Санкт-Петербургу и в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ в полном объеме перечисляются в бюджет Санкт-Петербурга. пресс-служба Комитета по транспорту

Ранее мы писали, что в Петербурге оперативно восстановили работу платных парковок.

Фото: Piter.TV