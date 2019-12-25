В Петербурге за 10 дней от гриппа вакцинировались почти 210 тысяч человек

В том числе в передвижных пунктах привились 13,8 тысячи горожан.

Начиная с 28 августа, в Петербурге запустили прививочную кампанию. Жители Петербурга могут поставить прививки от гриппа в поликлиниках и мобильных пунктах.

За десять дней прививочной кампании более 209 тысяч жителей Петербурга воспользовались этой возможностью. Об этом рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

В том числе в передвижных пунктах привились 13,8 тысячи горожан, выездными бригадами – более 17 тысяч человек.

В это же время заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей в Петербурге выросла на 56% за месяц. Такой всплеск заболеваемости связан с наступлением осеннего сезона, традиционно связанного с распространением респираторных заболеваний.

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