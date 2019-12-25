Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей в Петербурге выросла на 56% за месяц

Руководитель подчеркнула, что такой всплеск заболеваемости связан с наступлением осеннего сезона, традиционно связанного с распространением респираторных заболеваний.

За последние 4 недели общий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге вырос на 44%, при этом среди детей он увеличился на 56%. Среди взрослых болеть стало на 33% больше граждан. Об этом заявила глава отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по города Ирина Катаева.

Руководитель подчеркнула, что такой всплеск заболеваемости связан с наступлением осеннего сезона, традиционно связанного с распространением респираторных заболеваний.

Кроме того, в городе зафиксирован рост госпитализации больных гриппом и ОРВИ. Чтобы точно не оказаться в их числе, необходимо как можно скорее вакцинироваться, отметила Катаева.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как вакцинация школьников против гриппа спасает жизни и здоровье.

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