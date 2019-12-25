В Петербурге уменьшилось количество свободных коек для больных COVID-19

За сутки в стационары поступили 230 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 21 сентября. Согласно документу, в Петербурге свободны 18,97% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом, накануне – 21,32%.

Также в городе выросло число госпитализированных с ковидом. За сутки в стационары поступили 230 петербуржцев (накануне – 211 человек), а выписались 74 человека.

В настоящее время в больницах находятся 4 361 человек, из них 407 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 156 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 175 человек, в "Заре" – 582 пациента, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 46 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 20 897 человек.

На сегодня Петербург замкнул тройку лидеров по заболеваемости коронавирусом. За сутки в городе выявили 1060 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 768 горожан, погибли из-за вируса 42 человека.

Фото: Piter.tv