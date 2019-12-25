По показателям лидируют Москва и Московская область.

За сутки в России выявили 19 179 новых случаев заражения коронавирусом, из них 1060 – в Петербурге. Данные опубликовал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции во вторник, 21 сентября.

Из стационаров выписали 768 горожан, погибли из-за вируса 42 человека.

Петербург замкнул тройку лидеров по заболеваемости коронавирусом. Первое место заняла Москва, там зафиксировали 1926 новых случаев, второе – Московскaя область с 1101 случаем.

Всего по России в стационарах наблюдаются 1 158 055 человек.

Ранее мы писали, что в России впервые с 26 августа умерли за сутки более 800 человек с COVID-19.

Фото: Piter.tv