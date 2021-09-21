В России впервые с 26 августа умерли за сутки более 800 человек с COVID-19

Условная летальность по РФ - 2,73%.

В России впервые с 26 августа умерли за последние сутки более 800 человек с COVID-19. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Точное количество летальных исходов - 812. Днем ранее этот показатель составлял 778 человек. Общее количество погибших от ковида за все время пандемии в РФ составило 199 808. Условная летальность достигла отметки в 2,73%.

Наибольшее число погибших от ковида зарегистрировано в Петербурге. Там медики выявили 42 жертвы. Ещё 37 - в Свердловской области, 32 - в Краснодарском крае, 28 - в Пермском крае и 27 в Ростовской области.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 19 179, до 7 313 851 человек. В относительном выражении прирост составил 0,26%. Наибольшее количество новых пациентов с COVID-19 фиксируется в Московской области, Петербурге, Самарской области, Свердловской и Воронежской областях.

На лечении продолжают находиться по стране 587 932 человека.

В Петербурге 20 сентября выявили 1137 случаев заболевания COVID-19.

Фото: операштаб РФ

