Петербургская больница Святителя Луки разворачивает койки для больных COVID-19

200 инфекционных коек развернут 22 сентября.

В среду, 22 сентября, в петербургской больнице Святителя Луки развернут 200 инфекционных коек для больных коронавирусом. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на комитет по здравоохранению.

В Петербурге медленно, но уверенно уменьшается количество свободных коек для больных ковидом. Согласно данным на 21 сентября, в городе свободны 18,97% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом, накануне – 21,32%.

На сегодня Петербург замкнул тройку лидеров по заболеваемости коронавирусом. За сутки в городе выявили 1060 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 768 горожан, погибли из-за вируса 42 человека.

Фото: Piter.tv