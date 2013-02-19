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Петербургская больница Святителя Луки разворачивает койки для больных COVID-19
Сегодня, 21:08
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Петербургская больница Святителя Луки разворачивает койки для больных COVID-19

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200 инфекционных коек развернут 22 сентября.

В среду, 22 сентября, в петербургской больнице Святителя Луки развернут 200 инфекционных коек для больных коронавирусом. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на комитет по здравоохранению. 

В Петербурге медленно, но уверенно уменьшается количество свободных коек для больных ковидом. Согласно данным на 21 сентября,  в городе свободны 18,97% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом, накануне – 21,32%. 

На сегодня Петербург замкнул тройку лидеров по заболеваемости коронавирусом. За сутки в городе выявили 1060 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 768 горожан, погибли из-за вируса 42 человека.

Фото: Piter.tv

Теги: больница святителя луки, коечный фонд
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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