Врач рассказал, кому нельзя алкоголь даже в Новый год

Спиртное провоцирует рецидивы заболеваний мочеполовой системы.

В новогодние праздники в приемных отделениях больниц резко увеличивается количество пациентов с острой задержкой мочеиспускания. Такой симптом появляется у мужчин на фоне приема спиртных напитков. Алкоголь является причиной отека тканей. Об этом "Петербургскому Дневнику" рассказал заместитель главного врача по медицинской части Клинической больницы Святителя Луки Игорь Орлов.

По словам медика, у мужчин старше 50 лет часто есть определенные возрастные заболевания, которые лечат урологи. Алкоголь провоцирует рецидивы заболеваний мочеполовой системы. Поэтому перед праздниками врачи стараются предупреждать пациентов о том, что лучше отказаться от выпивки в Новый год. Однако не все пациенты соблюдают рекомендации, в результате чего после 1 января оказываются в стационарах.

Кроме того, врач отметил, что выпившие люди начинают "капризничать", ведут себя иногда неадекватно. Например, на улице одеваются легко, не по-зимнему. В результате чего попадают в больницу с циститами и подобными диагнозами, которые возникают из-за переохлаждения.

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