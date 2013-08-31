У НИИ Джанелидзе появился новый корпус Отделения экстренной медицинской помощи

В клинику привезли рентген, КТ, МРТ, аппараты УЗИ.

В НИИ Джанелидзе открылся новый корпус Отделения экстренной медицинской помощи. Здесь могут одновременно находиться 350 пациентов. Об этом сообщил глава ЗакСа Александр Бельский в своем tg-канале.

В клинику привезли рентген, КТ, МРТ, аппараты УЗИ. Также там установили пневмопочту для оперативной передачи данных с анализами в лабораторию.

Поздравляю врачей и горожан с этим событием! 24 тысячи "квадратов" — большой вклад в развитие петербургского здравоохранения. Александр Бельский, глава петербургского ЗакСА

Ранее на Piter.tv: в Петербурге задержали офтальмолога, который лишил зрения пациентов.

Фото: Телеграм / Александр Бельский