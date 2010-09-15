В Петербурге задержали офтальмолога, который лишил зрения пациентов

Ранее в СК пожаловались несколько пациентов клиники и сообщили, что полностью или частично утратили зрение после операции по удалению катаракты.

В Петербурге задержали ведущего офтальмологическим отделением клинической больницы "РЖД-Медицина" Игоря Скворцова. Об этом 23 декабря рассказали в городском управлении СК.

Врача подозревают в мошенничестве, он проходит по статье 159 УК РФ "хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверие".

Следствие считает, что летом 2021 года Скворцов у трех пожилых пациентов взял 10 тыс. рублей за проведение операции с использованием качественных импортных линз. При том, что эта услуга оказывается бесплатно по полису ОМС. Так, он мошенническим путём получил от потерпевших 30 тысяч рублей, подчеркивают в ведомстве, и распорядился ими по своему усмотрению.

В Следкоме уточнили, что это разбирательство было инициировано в рамках другого уголовного дела, возбуждённого по 238 статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ранее в СК пожаловались несколько пациентов клиники и сообщили, что полностью или частично утратили зрение после операции по удалению катаракты.

Фото: Piter.tv

