В Покровской больнице сломались все аппараты КТ

Первый аппарат вернут в строй в ближайшее время.

Покровская больница, расположенная на Васильевском острове, осталась без двух единственных аппаратов компьютерной томографии (КТ). Об этом 5 октября "Фонтанке" рассказали в пресс-службе медучреждения.

В настоящее время технические службы делают все возможное, чтобы аппараты как можно скорее вернулись к работе. Однако для этого потребуется время, "поскольку необходимые детали доставляются из-за рубежа". По словам сотрудников больницы, первый аппарат вернут в строй в ближайшее время.

На сегодня Покровская больница входит в список самых загруженных коронавирусных городских стационаров. Как рассказали в медучреждении, на 579 местах лежат уже порядка 600 человек.

По данным на 5 октября, в коронавирусных больницах свободно 22,05% коечного фонда. За сутки в стационары поступили 258 петербуржцев. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 26 267 человек.

Фото: Piter.tv