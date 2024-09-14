Компьютерный томограф заработал вновь в Онкологическом центре имени Напалкова

Замена детали обошлась в 38 млн рублей.

В Онкологическом центре имени Н. П. Напалкова после ремонта запустили компьютерный томограф. В аппарате вышла из строя рентгеновская трубка, передает 5 августа телеканал "Санкт-Петербург".

Оборудование купили в 2021 году, в пандемию коронавируса оно работало с повышенной нагрузкой.

Когда была ковидная история, мы очень активно обследовали всех пациентов перед операцией. Перед тем, как отвезти пациента на большую операцию, мы выполняли компьютерную томографию без контраста. Зачем это делалось? Это делалось для того, чтобы выявить какие-то элементы пневмонии, которые, так сказать, могут быть причиной больших проблем в послеоперационном периоде. Владимир Моисеенко, директор Онкологического центра имени Н. П. Напалкова

Замена детали обошлась в 38 млн рублей, на эти цели использовались средства из Фонда обязательного медицинского страхования города.

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"