Центр детской онкологии и онкогематологии им. Петрова построят в Петербурге

Планируется, что центр будет состоять из семи этажей, а площадь составит 9.625 "квадратов".

Проект строительства центра детской онкологии и онкогематологии при ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова" прошел госэкспертизу. Об этом стало известно в пятницу, 23 июня.

Работы по строительству начнутся в 2024 году. В проект включены клиническая лаборатория клеточной и генной терапии. Планируется, что центр будет состоять из семи этажей, а площадь составит 9.625 "квадратов".

В центре при ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова" пациенты смогут посещать диагностические и лечебные процедуры. В детском онкологическом отделении и отделении детской гематологии установят 35 коек и лабораторию клеточной и генной терапии площадью 1170 "квадратов".

Отметим, что инвестиции в реализацию проекта составят 1,7 млрд рублей.

Ранее на Piter.TV: здоровое строительство: как в Петербурге возводят новые объекты здравоохранения.

Фото: Piter.TV