Поликлинический корпус городского онкоцентра в Песочном готов на 65%

Работы на объекте ведутся по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции, подведомственного Комитету по строительству.

Портал "Строительный Петербург" рассказал, как в Песочном идёт строительство амбулаторно-поликлинического корпуса ГБУЗ "Санкт‑Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический) имени Н.П. Напалкова", рассчитанного на 1 100 посещений в день.

Работы на объекте ведутся по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции, подведомственного Комитету по строительству. Объект включен в Адресную инвестиционную программу. Степень строительной готовности корпуса составляет 65%. Объект планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2023 года.

На первом этаже пятиэтажного корпуса расположатся приемно-вестибюльная группа, оборудование для лучевой диагностики и центр поддержки для больных со стомами. На втором этаже будут находиться 32 кабинета врачей-онкологов. На третьем разместится отделение эндоскопии, 2 кабинета функциональной диагностики, 8 кабинетов для проведения врачебной комиссии, маммограф, 2 кабинета врача рентгенолога и 3 кабинета УЗИ диагностики. На четвертом – помещения для взятия биопсий, перевязочные, операционный блок, отделение дневного пребывания химиотерапии. На пятом этаже – конференц-зал, а также отделение клинических исследований и кафедры. По всему корпусу предусмотрены пандусы, лифты, подъемники.

Фото: портал "Строительный Петербург"