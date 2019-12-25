В Петербурге за шесть месяцев 2025 года выявлен 981 случай ВИЧ-инфекции

На 1 июля на диспансерном учете в Центре СПИД состояли 36,4 тыс. пациентов.

В Петербурге наблюдается снижение выявления новых случаев и заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Преобладает половой путь передачи вируса (85%), рассказали 18 июля в городском комитете по здравоохранению.

За полгода выявлен 981 случай, среди выявленных лиц преобладают россияне (869), местных жителей – 492 человека. На 1 июля на диспансерном учете в Центре СПИД состояли 36,4 тыс. пациентов.

ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее заболевание, причиной которого является вирус иммунодефицита человека. Сегодня существует возможность контролировать это заболевание благодаря антиретровирусной терапии. Пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга

Терапию к началу месяца получали 32,3 тыс. человек, это 88,5% от числа наблюдаемых.

Город проводит активную профилактическую работу по теме ВИЧ. В частности, работают горячая линия и проект "Говорим PRO" Петербургского Центра СПИД.

Ранее на Piter.TV: за полгода слуховые аппараты получили более 800 петербуржцев.

Фото: пресс-служба Петербургского Центра СПИД