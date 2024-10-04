За полгода слуховые аппараты получили более 800 петербуржцев

Слуховой аппарат выдается и настраивается до комфортного уровня в Городском сурдологическом центре после подбора подходящего устройства врачом-сурдологом.

За 6 месяцев 2025 года в Петербурге был выдан 821 современный слуховой аппарат. Большая часть горожан, получивших устройства – представители старшего поколения. Об этом рассказали в Смольном.

Слуховой аппарат выдается и настраивается до комфортного уровня в Городском сурдологическом центре после подбора подходящего устройства врачом-сурдологом. Попасть на прием можно, получив направление от отоларинголога в своей поликлинике.

На закупку современных аппаратов для пожилых людей с ограничениями по слуху до 2030 года в Петербурге планируется направить более 900 миллионов рублей. В 2024 году объем финансирования высокотехнологичной медицинской помощи для петербуржцев всех возрастов превысил 10 млрд рублей. На оказание медицинской помощи горожанам в рамках Территориальной программы ОМС было направлено более 150 млрд рублей. Расходы по полису ОМС на одного петербуржца составили 24 826 рублей, что в 1,5 раза выше федерального норматива.

Тем временем петербургские специалисты успешно завершили второй этап лечения американской девочки Луны Феннер, страдающей от редкого кожного заболевания — крупного родимого пятна, внешне напоминавшего маску Бэтмена.

Фото: unsplash (Mark Paton)