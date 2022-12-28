Врач рассказал петербуржцам, какие звуки опасны для органов слуха

Специалист отмечает, что слух страдает у людей, которые работают на производствах.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" заместитель главного врача по медицинской реабилитации, заведующий сурдологическим реабилитационным отделением ФГБУ "СПБ НИИ ЛОР" Дмитрий Клячко рассказал, какие звуки опасны для органов слуха.

Нужно сказать, что мир становится все громче и громче, то есть недаром многие люди пытаются уезжать за город, где тишина. В городе нас постоянно преследует фоновый шум. Громкость обычной речи порядка 65-70 дБ. Если вы откроете окна на любой оживленной улице, это будет порядка 90 дБ. Ремонт, перфоратор, громкая музыка – 100-110 дБ. Выше этого, когда человек постоянно находится в постоянном шуме, это уже оказывает вред для его слуха. Дмитрий Клячко, врач

Специалист отмечает, что слух страдает у людей, которые работают на производствах.

Снижение слуха может быть острым и хроническим. При острой потере пациенты часто отмечают писк в ухе. А если человек постепенно теряет слух, то чаще всего это замечает не он, а близкие. В таком случае люди начинают переспрашивать, увеличивают громкость телевизора и слышат неразборчиво.

Очень зависит от возраста пациента. Те, кто активно общаются в социальной среде, работают, они отмечают, что стало тяжеловато. Пациенты взрослые, пожилые – их приводят дети, внуки, родственники. Дмитрий Клячко, врач

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)