  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Красном Селе открылся кабинет компьютерной томографии
Сегодня, 11:58
121
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Красном Селе открылся кабинет компьютерной томографии

0 0

Также на базе Городской поликлиники №106 в процессе установки находится магнитно-резонансный томограф.

В Красносельском районе Петербурга состоялось открытие кабинета компьютерной томографии на базе нового объекта СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №106" (улица Адмирала Черокова, 12). Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Здесь горожане смогут бесплатно обследоваться при подозрении на онкологическое заболевание или же при подтвержденном диагнозе пройти оценку эффекта лечения.

Также на базе Городской поликлиники №106 в процессе установки находится магнитно-резонансный томограф. Планируется, что аппарат МРТ начнет свою работу к концу апреля.

В марте во Всеволожск поступил новый компьютерный томограф.

Фото: Комздрав

Теги: компьютерный томограф, красное село
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии