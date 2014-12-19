В Красном Селе открылся кабинет компьютерной томографии

Также на базе Городской поликлиники №106 в процессе установки находится магнитно-резонансный томограф.

В Красносельском районе Петербурга состоялось открытие кабинета компьютерной томографии на базе нового объекта СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №106" (улица Адмирала Черокова, 12). Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Здесь горожане смогут бесплатно обследоваться при подозрении на онкологическое заболевание или же при подтвержденном диагнозе пройти оценку эффекта лечения.

Также на базе Городской поликлиники №106 в процессе установки находится магнитно-резонансный томограф. Планируется, что аппарат МРТ начнет свою работу к концу апреля.

В марте во Всеволожск поступил новый компьютерный томограф.

Фото: Комздрав