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Во Всеволожск поступил новый компьютерный томограф
Сегодня, 12:02
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Во Всеволожск поступил новый компьютерный томограф

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Стоимость аппарата составляет 29 млн рублей.

Во Всеволожскую поликлинику поступило новое оборудование в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В мае в поликлинике начнет работать мультиспиральный 32-срезовый компьютерный томограф. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Стоимость аппарата составляет 29 млн рублей. Аналогичный томограф был поставлен в поликлинику Кингисеппа, скоро КТ появится и в Лодейнопольской больнице.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения работает в регионе с 2021 года. Крупнейшим проектом программы является строительство трех поликлиник в Мурино, Кировске и Новоселье.

Также Ленобласть продолжает расселение аварийного жилья.

Фото: правительство Ленобласти

Теги: всеволожск, томограф
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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