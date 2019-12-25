Во Всеволожск поступил новый компьютерный томограф

Стоимость аппарата составляет 29 млн рублей.

Во Всеволожскую поликлинику поступило новое оборудование в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В мае в поликлинике начнет работать мультиспиральный 32-срезовый компьютерный томограф. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.



Стоимость аппарата составляет 29 млн рублей. Аналогичный томограф был поставлен в поликлинику Кингисеппа, скоро КТ появится и в Лодейнопольской больнице.



Программа модернизации первичного звена здравоохранения работает в регионе с 2021 года. Крупнейшим проектом программы является строительство трех поликлиник в Мурино, Кировске и Новоселье.

Также Ленобласть продолжает расселение аварийного жилья.

Фото: правительство Ленобласти