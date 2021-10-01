Ленобласть продолжает расселение аварийного жилья

В Ленобласти продолжается расселение аварийного жилья. Удорожание стройматериалов, не предусмотренное в бюджете программы, не станет препятствием для возведения нового жилья. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
На совещании в администрации принято решение о бюджетном маневре для завершения уже начатого строительства на 10 площадках текущего этапа программы расселения аварийного жилья. До конца 2022 года планируется достроить 10 домов в Янеге, Лодейном Поле, Тихвине, Сясьстрое, Лесколово, в Подпорожье, Ивангороде и Луге.
В новые дома переедут 2730 жителей Ленобласти.
Ранее стало известно, что жителям Ленобласти простят незаконные врезки в сети водоснабжения и канализации.
Фото: правительство Ленобласти
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