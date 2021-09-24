Жителям Ленобласти простят незаконные врезки в сети водоснабжения и канализации

Как показал опыт проведения прошлых акций, покупателям иногда достается недвижимость с незаконными врезками.

ГУП "Леноблводоканал" проводит очередную акцию "Водная амнистия". С 15 марта по 30 апреля включительно жители региона могут без штрафов и отключений узаконить нелегальные подключения к инженерным сетям. Акция проходит для собственников жилья. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Для этого необходимо обратиться в районное производственное управление Леноблводоканала, написать заявление об оформлении подключения к сетям и открытии лицевого счета. Также можно онлайн направить паспорт и документы на собственность на электронную почту info@vodokanal-lo.ru или через сайт.

Как показал опыт проведения прошлых акций, покупателям иногда достается недвижимость с незаконными врезками. Поэтому данная акция помогает им закрыть вопрос без финансовых потерь.

Фото: pexels