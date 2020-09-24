Леноблводоканал устранил свыше 110 аварий в Енакиево за месяц

Специалисты Леноблводоканала провели масштабные ремонтные работы в Енакиево, устранив более 110 аварий на сетях и обновив участки трубопроводов.

В марте 2026 года специалисты ГУП "Леноблводоканал" провели масштабные аварийно-восстановительные работы в подшефном городе Енакиево. По данным комитета по ЖКХ Ленинградской области, для стабилизации систем водоснабжения и водоотведения были задействованы пять ремонтных бригад.

За месяц коммунальные службы устранили более 110 утечек и повреждений на сетях. Дополнительно выполнена замена свыше 250 метров изношенных участков трубопроводов, что позволило повысить надежность инфраструктуры.

Основные работы велись на нескольких городских улицах, включая Старопетровское шоссе, а также Армейскую, Баратынского, Заслонова и Краснофлотскую. Помимо замены труб, специалисты отремонтировали запорную арматуру, восстановили пожарные гидранты и провели очистку смотровых колодцев.

Отдельное внимание уделялось регулировке давления в системе и переподключению абонентов, чтобы обеспечить стабильную подачу ресурса в жилые дома.

В региональном комитете по ЖКХ подчеркнули, что приоритетом остается надежное водоснабжение жителей, а Ленинградская область продолжает плановую поддержку восстановления коммунальной инфраструктуры Енакиево.

Фото: Комитет по ЖКХ Ленобласти