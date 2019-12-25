"Леноблводоканал" заменил 26 метров коллектора у школы в Киришах

Глубина траншеи достигала 7 метров, что потребовало установки шпунтовых ограждений для обеспечения безопасности и предотвращения обрушения грунта.

Специалисты ГУП "Леноблводоканал" завершили аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе в городе Кириши Ленинградской области. На объекте по адресу Молодёжный бульвар, 30 (рядом со школой №7) была произведена замена участка сети протяжённостью 26 метров. Как сообщили в пресс-службе организации, ремонтные работы велись в сложных технических условиях.

Глубина траншеи достигала 7 метров, что потребовало установки шпунтовых ограждений для обеспечения безопасности и предотвращения обрушения грунта. Для выполнения задачи было задействовано 5 единиц техники. На данный момент работы на этом участке полностью завершены.

Кроме того, до 10 июля ведомство планирует заключить договор на замену следующего проблемного участка этого же коллектора. Новые работы пройдут по адресу Молодёжный бульвар, дом 5. Протяжённость нового объекта составит 110 метров. Предварительный срок завершения масштабной реконструкции – сентябрь 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что "Леноблводоканал" устранил свыше 110 аварий в Енакиево за месяц.

Фото: Пресс-служба "Леноблводоканала"