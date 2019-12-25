В Кингисеппском районе обновили 70 метров канализационного коллектора

По коллектору стоки от потребителей поселка поступают на очистные сооружения, а в ту же ветку врезаны стоки от Вистинской средней общеобразовательной школы.

В пресс-службе "Леноблводоканала" сообщили, что специалисты предприятия завершили замену канализационного коллектора в деревне Вистино Кингисеппского района. На Школьной улице было обновлено 70 метров магистральной сети.

По коллектору стоки от потребителей поселка поступают на очистные сооружения, а в ту же ветку врезаны стоки от Вистинской средней общеобразовательной школы.

После завершения работ благоустройство на участке было восстановлено. Весь комплекс мероприятий силами производственного управления был выполнен в сжатые сроки — за неделю.

Ранее мы сообщили о том, что "Леноблводоканал" заменил 26 метров коллектора у школы в Киришах.

Фото: Пресс-служба "Леноблводоканала"