В Кингисеппском районе обновили 70 метров канализационного коллектора

В пресс-службе "Леноблводоканала" сообщили, что специалисты предприятия завершили замену канализационного коллектора в деревне Вистино Кингисеппского района. На Школьной улице было обновлено 70 метров магистральной сети.
По коллектору стоки от потребителей поселка поступают на очистные сооружения, а в ту же ветку врезаны стоки от Вистинской средней общеобразовательной школы.
После завершения работ благоустройство на участке было восстановлено. Весь комплекс мероприятий силами производственного управления был выполнен в сжатые сроки — за неделю.
Ранее мы сообщили о том, что "Леноблводоканал" заменил 26 метров коллектора у школы в Киришах.
Фото: Пресс-служба "Леноблводоканала"
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