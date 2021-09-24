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В лесу под Петербургом нашли авиабомбу времен ВОВ

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Она весила 50 килограммов.

В Ленобласти уничтожена опасность весом в 50 килограммов. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России. 

Наследие Великой Отечественной войны было найдено в лесу, в 1 километре от деревни Ситомля. Пиротехники вывезли и ликвидировали на полигоне авиабомбу. 

Отмечается, что при обнаружении взрывоопасного предмета нельзя к нему приближаться и брать в руки. Необходимо также зафиксировать время и место обнаружения, сообщить о находке по номерам: 101 или 112. 

Ранее в Финском заливе нашли части самолета времен ВОВ. 

Видео, фото: пресс-служба МЧС России 

Теги: авиабомба времен вов, деревня ситомля
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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