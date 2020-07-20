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В Финском заливе нашли части самолета времен ВОВ

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Все исторические находки передадут в музеи Кронштадта.

В акватории Финского залива найдены фрагменты советского самолета времен ВОВ, сообщил глава администрации Кронштадтского района Петербурга Андрей Кононов 10 сентября. 

Части воздушного судна находились в грунте между фортами "Петр I" и "Александр l". Спасатели подняли двигатель М-105 П (Р), винт, пушку 12,7 миллиметров и отдельные части самолета.

Все исторические находки передадут в музеи Кронштадта. Предстоит работа в архивах Министерства обороны РФ, чтобы восстановить путь этих боевого экипажа и самолета. 

Ранее мы рассказывали о том, что боеприпасы времен ВОВ нашли при сносе гаража на Лермонтовском. 

Видео: Telegram / Андрей Кононов

Теги: кронштадт, советский самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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