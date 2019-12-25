Боеприпасы времен ВОВ нашли при сносе гаража на Лермонтовском

На месте происшествия специалисты-минеры выявили восемь артиллерийских снарядов калибра 37 мм, гранату Ф-1, два пустых корпуса от гранаты Ф-1 и два артиллерийских взрывателя.

Во вторник, 13 августа, специалисты ОМОНа провели исследование боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые были обнаружены во время демонтажа гаража в Адмиралтейском районе. Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 13 августа по адресу: Лермонтовский проспект, 48.

Все работы по сносу временно остановлены, а место находки окружено охраной. На месте происшествия специалисты-минеры выявили восемь артиллерийских снарядов калибра 37 мм, гранату Ф-1, два пустых корпуса от гранаты Ф-1 и два артиллерийских взрывателя: все эти предметы относятся к временам войны.

Боеприпасы были перевезены на специализированный полигон для их утилизации.

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Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга