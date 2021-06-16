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У "Газпром Арены" в Финском заливе найдена торпеда времен ВОВ
Сегодня, 13:31
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У "Газпром Арены" в Финском заливе найдена торпеда времен ВОВ

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Патрульные предупреждают капитанов судов о наличии торпеды в воде и настоятельно просят обходить опасную зону.

В Финском заливе неподалеку от "Газпром Арены" была найдена торпеда. В данный момент на месте происшествия ожидают прибытия военных водолазов, которые займутся обезвреживанием боеприпаса.

Как пишет "Фонтанка", возле торпеды несет дежурство полиция на катере. Патрульные предупреждают капитанов судов о наличии торпеды в воде и настоятельно просят обходить опасную зону.

В течение дня планируется транспортировка боеприпаса на сушу. Далее его отправят на специализированный полигон для уничтожения. В настоящее время на месте работают водолазы Ленинградской военно-морской базы.

Ранее мы сообщили о том, что на дне Ладоги нашли автомобили, перевозившие людей по Дороге жизни.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, торпеда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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