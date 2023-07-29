На дне Ладоги нашли автомобили, перевозившие людей по Дороге жизни

Они были обнаружены в районе мыса Осиновец.

На дне Ладожского озера найдены две машины времен Великой Отечественной войны. Эти автомобили марки ГАЗ — АА, также известные как "полуторки", использовались для перевозки грузов и людей по Дороге Жизни. Они были обнаружены в районе мыса Осиновец, пишет spb.aif.ru.

Проведенное исследование автомобилей показало, что их подъем на поверхность либо невозможен, либо крайне затруднителен.

Тем не менее, увидеть эту технику можно будет в документальном фильме, который готовят сотрудники Центра подводных исследований.

Ранее мы сообщили о том, что водолазы Росгвардии обнаружили боеприпас на дне Зимней канавки.

Фото: ВКонтакте / Дайвинг клуб подводного плавания "Диво"