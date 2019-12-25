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Под Петербургом уничтожили стокилограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной
Сегодня, 12:15
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Под Петербургом уничтожили стокилограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной

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Боеприпас обнаружили в Стрельне во время земляных работ.

Накануне, 23 сентября, на полигоне под Петербургом взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили 100-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Заявитель сообщил, что на минувшей неделе проводил земляные работы на проспекте Буденного в Стрельне (Петродворцовый район) и нашел объект, похожий на боеприпас. Прибывшие специалисты выяснили, что находкой оказалась  авиационная фугасная бомба ФАБ-100 массой почти 100 килограмм.

Бомбу извлекли из грунта и в сопровождении наряда ГИБДД на спецтранспорте доставили на полигон, где и уничтожили.

Ранее мы писали, что в Петербурге снова обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба главного управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по СПб и ЛО

Теги: авиабомба времен вов, боеприпасы, омон росгвардии, петербург
Категории: Новости СПб, Происшествия, Картина дня, Лента новостей,

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