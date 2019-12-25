В Петербурге снова обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

В дежурную часть поступило сообщение о ржавых находках в разных частях города, которые напоминают боеприпасы.

В четверг, 23 сентября, в пресс-службе управления росгвардии по Петербургу и области сообщили Piter.tv, что росгвардейцы обследовали несколько неразорвавшихся боеприпасов времен войны. О находке сообщили местные жители.

Дежурные группы разминирования ОМОН Росгвардии выехали на все сигналы. Первый был в Колпино, там специалисты обследовали две миномётные мины времён Великой Отечественной войны, обнаруженные прохожими в воде Комсомольского канала.

В Горелово, на Авиационной улице, заявитель во время проведения строительных работ обнаружил крупный артиллерийский снаряд времён войны.

Помимо этого, также во время строительных работ, у одного из домов на Заречной улице в городе Сестрорецке обнаружили 82-миллимитровую минометную мину.

Все находки вывезли с соблюдением необходимых мер безопасности на специализированный полигон и уничтожили.



Ранее мы писали, что взрывотехники Росгвардии уничтожили боеприпасы, найденные в Колпино.

Фото: пресс-служба Росгвардии