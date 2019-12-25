Взрывотехники Росгвардии уничтожили боеприпасы, найденные в Колпино

Специалисты отметили, что петербурженка нашла гранаты Ф-1 и минометной мины калибра 50 мм, а также охолощённый снаряд калибра 20 мм.

В пятницу, 10 сентября, в дежурную часть главного управления Росгвардии по Петербургу и области поступил сигнал из отдела полиции Колпинского района: местная жительница принесла несколько предметов, внешне похожих на боеприпасы времен Великой Отечественной войны. По словам женщины, она нашла их возле своего дома на Раумской улице.

На место выехала группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. Осмотрев находку, специалисты-взрывотехники определили,

что это находящиеся в состоянии коррозии пустые корпуса гранаты Ф-1 и минометной мины калибра 50 мм, а также охолощённый снаряд калибра 20 мм; все они не представляли опасности. Указанные предметы были переданы на утилизацию.

В Росгвардии напомнили, что при обнаружении боеприпаса нельзя прикасаться к находкам, трогать их и, тем более, пытаться разобрать. О происшествии необходимо сразу сообщить по телефону "112" или "02" и отойти на безопасное состояние.

Ранее мы писали, что петербуржец во время сбора грибов нашел снаряд времен ВОВ.

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ Росгвардии по СПб и ЛО