Петербуржец во время сбора грибов нашел снаряд времен ВОВ

Боеприпас весом около 470 кг находился в состоянии сильной коррозии.

Во вторник, 7 сентября, житель Петербурга во время сбора грибов возле музея-заповедника "Ораниенбаум" нашел снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Мужчина незамедлительно рассказал о находке стражам порядка. На место происшествия прибыла группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. Специалисты-взрывотехники осмотрели опасный предмет и определили, что это неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 305 мм от морского корабельного орудия. Боеприпас весом около 470 кг находился в состоянии сильной коррозии.

Грибник обнаружил снаряд в земле. Его длина составила примерно 1,5 метра. В ближайшее время его обезвредят.

Ранее у Лиговского путепровода нашли немецкую противотанковую мину.

Фото: пресс-служба УВО