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Петербуржец во время сбора грибов нашел снаряд времен ВОВ
Сегодня, 8:01
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Петербуржец во время сбора грибов нашел снаряд времен ВОВ

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Боеприпас весом около 470 кг находился в состоянии сильной коррозии.

Во вторник, 7 сентября, житель Петербурга во время сбора грибов возле музея-заповедника "Ораниенбаум" нашел снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Мужчина незамедлительно рассказал о находке стражам порядка. На место происшествия прибыла группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. Специалисты-взрывотехники осмотрели опасный предмет и определили, что это неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 305 мм от морского корабельного орудия. Боеприпас весом около 470 кг находился в состоянии сильной коррозии.

Грибник обнаружил снаряд в земле. Его длина составила примерно 1,5 метра. В ближайшее время его обезвредят.

Ранее у Лиговского путепровода нашли немецкую противотанковую мину.

Фото: пресс-служба УВО

Теги: боеприпас, снаряд времен войны
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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