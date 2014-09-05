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Подросток подорвался на боеприпасе на полигоне в Каменке
Сегодня, 8:15
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Подросток подорвался на боеприпасе на полигоне в Каменке

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Подробности происшествия уточняются.

Подросток подорвался на боеприпасе в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом стало известно Piter.tv.

Накануне вечером в больницу доставили 14-летнего подростка, проживающего на Васильевском острове. Мальчика госпитализировали с проникающим ранением орбиты левого глаза и верхней губы. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, подросток с друзьями на полигоне в Каменке нашли боеприпас и подожгли его. Подробности происшествия уточняются.

В Киришском районе Ленобласти Audi сбила насмерть 13-летнюю девочку.

Фото: Piter.tv

Теги: боеприпас, подростки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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