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Минобороны: боеприпас "Ланцет" уничтожил танк ВСУ в Курском приграничье

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Отмечается, что российскими военнослужащими было выявлено движение танка Т-80 войск противника.

Барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил танк украинских войск в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что российскими военнослужащими было выявлено движение танка Т-80 войск противника. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в поражении украинского танка. Он был полностью уничтожен в результате прямого попадания боеприпаса.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3М.

Видео: Минобороны России

Теги: боеприпас, ланцет, минобороны россии, танк
Категории: Лента новостей, Новости России,

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