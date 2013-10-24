Минобороны: боеприпас "Ланцет" уничтожил танк ВСУ в Курском приграничье

Отмечается, что российскими военнослужащими было выявлено движение танка Т-80 войск противника.

Барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил танк украинских войск в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что российскими военнослужащими было выявлено движение танка Т-80 войск противника. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в поражении украинского танка. Он был полностью уничтожен в результате прямого попадания боеприпаса.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3М.

Видео: Минобороны России