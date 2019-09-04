Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3М

Огонь по противнику ведется прямой наводкой и с закрытых огневых позиций.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей танков Т-72Б3М.

На опубликованных кадрах российские танкисты наносят огневые удары по бронетехнике противника в приграничном районе Курской области. Огонь по противнику ведется прямой наводкой и с закрытых огневых позиций. Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипажи самолетов Су-25 нанесли удар по ВСУ в Курском приграничье.

Видео: Минобороны России