Минобороны: экипажи самолетов Су-25 нанесли удар по ВСУ в Курском приграничье

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей самолетов Су-25.

На опубликованных кадрах российские штурмовики нанесли удар по украинским войскам в Курском приграничье. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям. В военном ведомстве отметили, что после выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.

Видео: Минобороны России