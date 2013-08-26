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Минобороны: экипажи самолетов Су-25 нанесли удар по ВСУ в Курском приграничье

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Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей самолетов Су-25.

На опубликованных кадрах российские штурмовики нанесли удар по украинским войскам в Курском приграничье. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям. В военном ведомстве отметили, что после выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, самолет, су-25
Категории: Лента новостей, Новости России,

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