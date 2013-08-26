Минобороны: экипажи самолетов Су-25 нанесли удар по ВСУ в Курском приграничье

Минобороны показало видео боевой работы экипажей самолетов Су-25.
На опубликованных кадрах российские штурмовики нанесли удар по украинским войскам в Курском приграничье. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям. В военном ведомстве отметили, что после выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.
Видео: Минобороны России
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