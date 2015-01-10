Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52

Боевые действия велись в приграничном районе Курской области.

Минобороны показало видео боевой работы вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удары по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ. Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили американский бронетранспортер MaxxPro.

Видео: Минобороны России