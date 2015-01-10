  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:01
129
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52

0 0

Боевые действия велись в приграничном районе Курской области.

Минобороны показало видео боевой работы вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удары по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ. Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили американский бронетранспортер MaxxPro.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вертолет ка-52, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии