Боевая машина производства США ликвидирована российскими специалистами.

Российские военнослужащие уничтожили бронеавтомобиль MaxxPro американского производства, находящийся на вооружении у армии киевского режима в приграничном с Украиной районе - Курской области. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве в социальных сетях продемонстрировали кадры объективного контроля уничтожения бронемашины противника.

После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии. В результате точного удара, нанесенного оператором FPV-дрона, бронемашина MaxxPro ВСУ уничтожена. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие добавили, что в боевых подразделениях ВС РФ сформированы маневренные группы операторов дронов, необходимые для поражения блиндажей, живой силы и различной военной техники Вооруженных сил Украины. Наши бойцы оснащены самыми современными беспилотниками. СПециалисты работают в круглосуточном режиме, так как техника оснащена камерами для работы в темное время суток.

Снайперы уничтожают беспилотники ВСУ на Херсонском направлении.

Фото и видео: Минобороны России