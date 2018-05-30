Снайперы уничтожают беспилотники ВСУ на Херсонском направлении

Представители "Днепра" выполнили задачу на каховском направлении.

Российские снайперы из арктической мотострелковой бригады при группировке войск "Днепр" совершенствуют боевую подготовку на Каховском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В пресс-службе министерства по обороне отметили, что бойцы выполняют специфические задачи, так как русло реки Днепр на некоторых участках не позволяет работать по живой силе противника. Обычно данное подразделение функционирует в темное время суток. Военнослужащие применяют плащи-пончо (тепловизорными накидками), которые защищают от атак беспилотников врага. Командир стрелковой роты снайперов с позывным "Сибирь" рассказал журналистам о том, какие именно задачи выполняют его подчиненные.

Подразделение выполняет задачи по обнаружению беспилотных летательных аппаратов противника и, по возможности, их уничтожению, ведет разведку на наблюдательных постах и усиливает мотострелковые подразделения. Командир стрелковой роты снайперов с позывным "Сибирь"

В профильном ведомстве добавили, что на вооружении снайперов находятся классические СВД и ВСС, а также современные отечественные винтовки "Орсис Т-5000" с тепловизионными прицелами. Такое оружие позволяет бойцам точно поражать цель ВСУ при любых погодных условиях на расстоянии до полутора километров.

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Фото и видео: Минобороны России