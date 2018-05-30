В зоне СВО испытали новую беспилотную гусеничную платформу для подвоза боеприпасов

Задача выполнена специалистами "Центра".

В зоне проведения специальной военной операции на Украине российские военнослужащие испытали новую беспилотную гусеничную платформу, необходимую армии для подвоза боеприпасов, имущества продуктов питания. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что миссия выполнена представителями "Центральной" группировки войск.

В профильном ведомстве уточнили, что разработанная отечественными специалистами от ремонтного подразделения платформа с пультом дистанционного управления предназначена для подвоза объектов на линию боевого соприкосновения. При необходимости техника может применяться для эвакуации раненых солдат. Грузовой беспилотник представляет из себя платформу с двумя гусеницами и двигателем внутреннего сгорания от обычного мопеда. Грузоподъемность комплекса составляет до 500 килограммов.

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Фото и видео: Минобороны России