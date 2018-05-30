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Минометчики группировки "Запад" с "Подносом" сорвали ротацию ВСУ

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Задача реализована силами "Запада" на СВО.

Российские боевые расчеты при поддержке 82-миллиметровых минометов "Поднос"сорвали ротацию пехоты Вооруженных сил Украины на одном из направлений проведения специальной военной операции. Известно, что боевая задача выполнена представителями "Западной" группировки сил. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

Уничтожили замаскированные блиндажи, бронированные пикапы и живую силу ВСУ, предотвратив ротацию подразделений противника в зоне  СВО.

пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве отметили, что вся работа артиллеристов-минометчиков проходит в связке с расчетами беспилотников, которые оперативно выявляют цели врага и корректируют огонь техники.

Украинский пленный назвал геноцидом поступки командования ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, миноборон, минобороны, поднос, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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