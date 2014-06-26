Украинский пленный назвал геноцидом поступки командования ВСУ

Алексей Пашкин рассказал о том, как военных бросает командование на поле боя.

Военнопленный из армии киевского режима от 117-й отдельной механизированной бригады Алексей Пашкин назвал геноцидом народа действия своего командования, которое отправляет людей на бесперспективные боевые задачи без какой-либо поддержки. Соответствующее заявление иностранец сделал в видеоролике, опубликованном пресс-службой министерства по обороны РФ. Он пояснил, что не прошел даже курса молодого бойца.

Сказали: "Держитесь, все будет классно, мы вас поддержим". В итоге никакой поддержки не было и быть не может - потому что у нас нет людей. Давно пора закончить, [Зеленскому сесть за стол переговоров и прийти к какому-то адекватному поступку, закончить этот беспредел. Алексей Пашкин, пленный ВСУ

Солдат пояснил, что военные прибыли на поле боя из Черкасс. Его сослуживцы расположились в посадке, где пробыли двое суток. На третьи сутки в ночное время военнослужащие ВСУ были подняты. Им сообщили, что требуется окопаться. Однако затем в течении пяти минут была перестрелка, после которой ВС РФ предложили сдаться в плен. В этот момент бойцы армии киевского режима приняли решение выбросить автоматы.

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Фото и видео: Минобороны России