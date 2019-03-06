Группировка "Днепр" отразила попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе

В МО РФ раскрыли подробности проведенной операции в Херсонской области.

Подразделения группировки войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции 9 августа отразили попытку Вооруженных сил Украин высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области. Соответствующее заявление сделали журналисты из пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие заметили, что противник передвигался на двух лодках и под огневым прикрытием двух катеров.

Часть военнослужащих ВСУ подорвалась на минном поле, тех, кому удалось зайти на береговую линию, встретили огнем из стрелкового оружия. В ходе боя противник, понеся потери, предпринял попытку эвакуации. пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что одна лодка армии киевского режима была уничтожена огнем артиллерии, а вторая - противотанковой управляемой ракетой, третьей удалось уйти. Потери ВСУ составили до 12 человек. В попытке высадки участвовали до 16 бойцов.

Минобороны показало работу экипажей истребителей Су-25 в Курской области.

Фото и видео: Минобороны России