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Группировка "Днепр" отразила попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе

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В МО РФ раскрыли подробности проведенной операции в Херсонской области.

Подразделения группировки войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции 9 августа отразили попытку Вооруженных сил Украин высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области. Соответствующее заявление сделали журналисты из пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие заметили, что противник передвигался на двух лодках и под огневым прикрытием двух катеров.

Часть военнослужащих ВСУ подорвалась на минном поле, тех, кому удалось зайти на береговую линию, встретили огнем из стрелкового оружия. В ходе боя противник, понеся потери, предпринял попытку эвакуации.

пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что одна лодка армии киевского режима была уничтожена огнем артиллерии, а вторая - противотанковой управляемой ракетой, третьей удалось уйти. Потери ВСУ составили до 12 человек. В попытке высадки участвовали до 16 бойцов. 

Минобороны показало работу экипажей истребителей Су-25 в Курской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днепр, кинбурнская коса, минобороны, сво, херсонская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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