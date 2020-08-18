Минобороны показало работу экипажей истребителей Су-25 в Курской области

Летчики выполнили задачу на СВО.

Российские экипажи истребителей Су-25 при штурмовой авиации уничтожили неуправляемыми авиационными ракетами личный состав и технику Вооруженных сил Украины, находившуюся в приграничном районе Курской области. Соответствующее заявление сделали журналисты из пресс-службы министерства по обороне. В профильном ведомстве заметили, что атака совершена по разведанным целям противника. Согласно докладам передового наводчика, все указанные цели поражены. После выполнения боевой задачи пилоты совершили противоракетный маневр, а затем выпустили тепловые ловушки. Самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета.

Это очередная киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом. Враг потерял большое количество личного состава, также несет большие потери бронетехники и автотехники. Враг будет разбит, и победа будет в любом случае за нами. летчик Дмитрий

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Фото и видео: Минобороны России