Военнослужащий рассказал о работе при освобождении Очеретино

Российский командир роты связи с позывным "Искра" рассказал о работе своего подразделения при освобождении населенного пункта Очеретино, расположенного на территории Донецкой народной республики. В пресс-службе министерства по обороне страны в социальных сетях привели слова бойца. Специалист отметил, что при передвижении военнослужащих все комплекты были закреплены в виде рюкзака, а экипировка оказалась хорошей. Он добавил, что еще на этапе подготовки удалось продумать средства связи.
Благодаря действиям нашей бригады, командования, личного состава комплект и электричество были затянуты в установленные сроки. Комплект встал на связь, а оперативный состав армии смог своевременно приступить к работе.
командир роты связи с позывным "Искра"
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Фото и видео: Минобороны России
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