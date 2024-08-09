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Военнослужащий рассказал о работе при освобождении Очеретино

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В МО РФ раскрыли информацию от имени командира роты связи.

Российский командир роты связи с позывным "Искра" рассказал о работе своего подразделения при освобождении населенного пункта Очеретино, расположенного на территории Донецкой народной республики. В пресс-службе министерства по обороне страны в социальных сетях привели слова бойца. Специалист отметил, что при передвижении военнослужащих все комплекты были закреплены в виде рюкзака, а экипировка оказалась хорошей. Он добавил, что еще на этапе подготовки удалось продумать средства связи.

Благодаря действиям нашей бригады, командования, личного состава комплект и электричество были затянуты в установленные сроки. Комплект встал на связь, а оперативный состав армии смог своевременно приступить к работе.

командир роты связи с позывным "Искра"

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: днр, минобороны, очеретино, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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