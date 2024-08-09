В МО показали выполнение задачи на Ореховском направлении СВО.

Российское министерство по обороне сообщило об успешных и поступательных действиях, организованных в зоне специальной военной операции на ореховском направлении. В пресс-службе профильного ведомства уведомили о том, что реактивные системы залпового огня "Град" смогли поразить живую силу армии киевского режима. В результате боевой работы артиллеристов из десантного подразделения уничтожено около взвода украинских военнослужащих, а выжившие боевики оставили свои позиции.

"Северная" группировка войск совместно с ФСБ России продолжают ликвидировать вооруженные формирования ВСУ, размещенные в Судженском и Кореневском районах Курской области. Эти территории непосредственно примыкают к государственной границе с Украиной. За минувший день противники лишились до 400 человек личного состава убитыми и ранеными, 32 единицы бронетехники, включая танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак". Средства противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, а также уничтожены 12 снарядов РСЗО HIMARS американского производства и 80 дронов, включая 21 беспилотник находившийся вне зоны СВО.

Минобороны показало кадры поражения беспилотников ВСУ в приграничном районе Курской области.

Фото и видео: Минобороны России